В РК возобновят безвизовый режим для иностранных туристов

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После отмены мер социального дистанцирования РК постепенно возвращается к обычной повседневной жизни. В этой связи с 1 июня иностранцы из ряда стран смогут посещать РК в безвизовом режиме через международные аэропорты Чечжу на острове Чечжудо и Янян в провинции Канвондо. Об этом сообщил 4 мая представитель Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами Чон Хэ Чхоль. Он отметил, что иностранцы должны будут соблюдать все противоэпидемические меры. Аэропорт Чечжу прекратил приём туристов, прибывающих в безвизовом режиме, с февраля 2020 года в связи с обострением эпидемической ситуации. Аэропорт Янян намерен принимать без виз туристические группы из Вьетнама, Индонезии, Филиппин, Монголии. Чон Хэ Чхоль сообщил также о планах поддерживать удалённый режим работы в целях снижения вероятности заражения коронавирусом. В этом году 400 компаний получат помощь правительства в частичном переходе на удалённый дистанционный режим работы. Им будут предоставлены субсидии и поддержка в установке необходимого программного обеспечения и оборудования.