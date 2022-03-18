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4 мая в 12:03 Северная Корея запустила баллистическую ракету из района аэродрома Сунан в окрестностях Пхеньяна в направлении Восточного моря. Ракета пролетела 470 км со скоростью 11 Маха, достигнув максимальной высоты 780 км,- сообщили в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК. Южнокорейские военные находятся в состоянии повышенной готовности и следят за перемещениями северокорейских войск,- говорится в сообщении. Предполагается, что Север запустил межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15». Председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Вон Ин Чхоль и командующий объединёнными вооружёнными силами РК и США генерал Пол Лакамера в режиме видеоконференции обменялись взглядами на сложившуюся ситуацию и подтвердили готовность укрепить совместную оборону. Совет национальной безопасности при президенте РК провёл экстренное заседание. Его участники «решительно осудили» действия Северной Кореи как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Комиссия по приёму президентских полномочий призвала Пхеньян немедленно прекратить действия, создающие напряжённость и угрожающие международному миру. Как отмечается в заявлении комиссии, правительство Юн Сок Ёля будет решительно реагировать на провокационные действия Северной Кореи вместе с мировым сообществом,- говорится в заявлении комиссии. Это был 14-й по счёту запуск северокорейских ракет с начала текущего года.