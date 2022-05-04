Спецпредставители РК и США осудили северокорейский ракетный пуск

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4 мая спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док и спецпредставитель США по северокорейским проблемам обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Корейском полуострове после очередного запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты. Участники беседы отметили, что такие запуски являются прямым нарушением резолюций Совбеза ООН. Они осудили действия Пхеньяна, отметив, что они представляют угрозу не только для Корейского полуострова, но и для всего мирового сообщества. Была достигнута договорённость о дальнейшем укреплении сотрудничества в противодействии провокациям Севера. Но Гю Док и Сон Ким призвали Пхеньян вернуться к диалогу и дипломатическому пути разрешения споров. Ранее объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК сообщил, что 4 мая в 12:03 Северная Корея запустила баллистическую ракету из района аэродрома Сунан в окрестностях Пхеньяна в направлении Восточного моря. Это был 14-й по счёту запуск северокорейских ракет с начала текущего года.