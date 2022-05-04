Экономика РК способна противостоять внешним факторам

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Под влиянием неблагоприятных внешних факторов ситуация на южнокорейском финансовом рынке постепенно ухудшается. Об этом заявил первый заместитель министра планирования и финансов Ли Ок Вон, выступая 6 мая на заседании правительства по вопросам макроэкономики. Ранее Федеральная резервная система США увеличила процентную ставку на 0,5%. Принято решение с 1 июня начать сокращение активов на балансе в 9 трлн долларов. Правительства крупных стран сворачивают меры количественного смягчения. По словам Ли Ок Вона, это, а также такие факторы как ситуация в Украине и опасения о замедлении роста глобальной экономики, создают условия для дестабилизации мирового финансового рынка. Между тем, влияние этих факторов на южнокорейский рынок носит ограниченный характер, а отечественная экономика имеет прочный фундамент, способный противостоять давлению внешних факторов,- отметил замминистра.