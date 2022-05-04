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Компании Samsung Electronics и LG Electronics удостоены наград Energy Star Award, которые присуждаются Агентством США по охране окружающей среды. Samsung Electronics получила высшую награду в категории «Превосходное устойчивое развитие» (Sustained Excellence Award). Тем самым, признан вклад компании в снижение потребления электроэнергии за счёт разработки продукции с высоким уровнем энергоэффективности. Samsung Electronics получила эту награду в девятый раз. Компания получила также звание «Партнёр года по устойчивому развитию» в рамках программы международной стандартизации энергоэффективности потребительских товаров ENERGY STAR. В прошлом году 381 наименование продукции Samsung Electronics было сертифицировано ENERGY STAR. 50 из них получили статус максимальной энергоэффективности. LG Electronics также была удостоена двух вышеуказанных наград. Отмечается, что продукция компании, проданная в прошлом году в Северной Америке, позволила сократить выбросы углекислого газа в объёме, сопоставимом с выбросами 77.681 автомобиля за год.