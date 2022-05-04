Сенат США утвердил Филипа Голдберга в должности посла в РК

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5 мая Сенат США единогласно утвердил профессионального дипломата Филипа Голдберга в должности посла в РК. Он вступит в должность после официального назначения президентом США Джо Байденом. Учитывая, что на 20-22 мая намечен визит Байдена в Сеул, назначение может состояться в ближайшее время. Должность главы американского диппредставительства в Сеуле остаётся вакантной с начала прошлого года. Предыдущий посол ушёл в отставку после вступления Джо Байдена в должность главы Белого дома. Голдберг является старшим дипломатическим сотрудником бюро по иностранным делам. Это высший дипломатический ранг в США. В 2009–2019 годах он был координатором по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее, с 2013 по 2016 год был послом США на Филиппинах, затем занимал должность помощника госсекретаря по разведке и исследованиям, а с сентября 2019 года является послом в Колумбии. Правительство РК приветствует назначение Филипа Голдберга послом США и окажет ему всемерную поддержку в работе,- сообщил 6 мая представитель МИД РК.