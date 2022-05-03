На церемонию инаугурации Юн Сок Ёля прибудет зампред КНР

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На церемонии инаугурации нового президента РК Юн Сок Ёля, намеченной на 10 мая, официальный Пекин будет представлять заместитель председателя КНР Ван Цишань. Об этом сообщили в комиссии по подготовке церемонии. Ван Цишань является фактически вторым человеком в Китае, будучи одним из ближайших соратников председателя КНР Си Цзиньпина. Прежде от имени Китая в подобных мероприятиях участвовали представители на уровне вице-премьера. Делегацию США возглавит «второй джентльмен» США Дуглас Эмхофф, супруг вице-президента Камалы Харрис. Его будут сопровождать член Конгресса Мэрилин Стрикленд, замминистра юстиции Тод Ким и другие официальные лица из числа американских политиков корейского происхождения. От Японии для участия в церемонии прибудут бывший премьер-министр Юкио Хитояма и министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси. В последний раз глава МИД Японии посещал РК в 2018 году. Ожидается, что в церемонии примут участие примерно 300 иностранных представителей.