41% южнокорейцев положительно относятся к избранному президенту

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41% южнокорейцев считают, что избранный президент РК Юн Сок Ёль хорошо справляется со своими обязанностями. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого 3-4 мая агентством Gallup Korea среди тысячи человек. Это минимальный уровень поддержки со второй недели апреля, когда был проведён первый опрос на эту тему. Он снизился на 2% по сравнению с предыдущей неделей. Отрицательную оценку деятельности избранного президента дали 48% респондентов. Среди причин они назвали перенос администрации президента, кадровую политику, недостаточность усилий по выполнению своих обещаний. Наибольший уровень поддержки Юн Сок Ёля выразили представители возрастной категории от 20 до 29 лет - 42%. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составляет 41%, оппозиционной партии Сила народа - 40%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С более подробными данными можно ознакомиться на сайте Центризбиркома.