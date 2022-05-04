Избранный президент РК и премьер-министр Канады обсудили вопросы сотрудничества

6 мая избранный президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили по телефону вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами. Юн Сок Ёль призвал собеседника продолжать наращивание сотрудничества в областях новейших технологий, энергетики, здравоохранения, изменения климата и других сферах. Он предложил развивать взаимодействие в стабилизации цепочек поставок. Юн Сок Ёль выразил надежду на то, что отношения двух стран, которым в следующем году исполнится 60 лет, выйдут на новый уровень. Джастин Трюдо, в свою очередь, выразил надежду на скорейшую встречу с Юн Сок Ёлем. В первой половине дня избранный президент встретился с послом Индии в РК Шриприей Ранганатаном. Он выразил надежду на развитие двусторонних отношений в различных сферах, подчеркнув важность сотрудничества двух стран в сфере безопасности.