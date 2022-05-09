Скончалась звезда южнокорейского кино 80-90-х годов Кан Су Ён

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Кан Су Ён, звезда южнокорейского кино 80-90-х годов, первая в стране обладательница актёрской награды Венецианского кинофестиваля, скончалась 7 мая в возрасте 55 лет. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Мемориальный алтарь установлен в медицинском центре Samsung в Сеуле. Церемония похорон запланирована на 11 мая. Похоронную комиссию в составе ключевых деятелей южнокорейской киноиндустрии возглавляет бывший председатель оргкомитета Пусанского международного кинофестиваля Ким Дон Хо. Покойная Кан Су Ён родилась в Сеуле в 1966 году и дебютировала в сериале телекомпании TBC в четырёхлетнем возрасте. Она снялась в ряде сериалов и фильмов, став известной детской актрисой. В 1987 году, в возрасте 21 года, она открыла себя как взрослая актриса, получив награду Венецианского международного кинофестиваля за роль в фильме «Суррогатная мать» режиссёра Им Гвон Тхэка. Через два года она получила приз Московского международного кинофестиваля за роль в фильме «Вознесись» того же режиссёра. Благодаря двум крупным международным наградам Кан Су Ён стала одной из самых востребованных кинозвёзд страны. В 90-е годы она снялась во многих кассовых хитах, представляя меняющиеся образы женщин в корейском обществе. Актриса снималась также и в телесериалах. Благодаря сериалу «Дневник старшеклассницы», который транслировался на канале KBS с 1983 по 1986 год, она стала любимой актрисой подростков. А исторический сериал «Женщины дворца» канала SBS, в котором Кан Су Ён исполнила главную роль, стал одним из самых рейтинговых сериалов 2001 года.