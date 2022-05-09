Поэт и активист-демократ Ким Чжи Ха скончался в возрасте 81 года

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Южнокорейский поэт и борец за демократию Ким Чжи Ха скончался в возрасте 81 года. Как сообщили в культурном фонде «Тхочжи» («Земля»), Ким Чжи Ха умер в своём доме в городе Вончжу провинции Канвондо по второй половине дня 8 мая. Он родился в 1941 году в городе Мокпхо провинции Чолла-Намдо, изучал эстетику в Сеульском государственном университете. В 1969 году Ким Чжи Ха начал карьеру поэта. Он вступил в конфликт с диктаторским режимом президента Пак Чон Хи, когда в 1970 году опубликовал стихотворение под названием «Пять бандитов», в котором в сатирической форме критиковал верхушку южнокорейского общества. Поэт был арестован и в 1974 году приговорён к смертной казни за то, что якобы подстрекал группу студентов в сговоре с Северной Кореей к свержению авторитарного правительства в нарушение Закона о национальной безопасности. Он был освобождён через 10 месяцев благодаря международным усилиям. Ким Чжи Ха был снова заключён в тюрьму за то, что написал рассказ о своём первом заключении. Он провёл за решёткой 6 лет. В ходе повторного судебного разбирательства в 2013 году суд вынес оправдательный вердикт, заявив об отсутствии доказательств антиправительственного заговора. В 1973 году он женился на дочери Пак Кён Ли, которая известна своим эпическим романом «Земля». Второй сын Ким Чжи Ха в настоящее время является главой Культурного фонда «Тхочжи». Мемориальный алтарь Ким Чжи Ха установлен в больнице Вончжу Северанс.