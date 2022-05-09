Мун Чжэ Ин завершает работу в должности президента РК

Photo : YONHAP News

9 мая – последний день работы Мун Чжэ Ина в должности президента РК. Как сообщили 9 мая в администрации главы государства, он и его супруга Ким Чжон Сук посетили утром Национальное кладбище в Сеуле, где почтили память патриотов. Затем президентская чета почтила память борцов за независимость страны, посетив кладбище в парке Хёчхан в Сеуле. Там захоронены члены Временного правительства РК, в числе которых известный борец за независимость Кореи Ким Гу. В тот же день Мун Чжэ Ин выступит с прощальной речью перед сотрудниками своей администрации. Во второй половине дня Мун Чжэ Ин встретится с президентом Сингапура Халимой Якоб и заместителем председателя КНР Ван Цишаном, которые находятся в Сеуле для участия в инаугурации нового президента страны Юн Сок Ёля. Ровно в 18 часов Мун Чжэ Ин и первая леди Ким Чжон Сук покинут резиденцию Чхонвадэ. 10 мая Мун Чжэ Ин и Ким Чжон Сук будут присутствовать на церемонии инаугурации нового президента Юн Сок Ёля, после чего отправятся в их резиденцию в городе Янсане провинции Кёнсан-Намдо.