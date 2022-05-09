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Культура

В РК отметили День рождения Будды

Write: 2022-05-09 11:22:25Update: 2022-05-09 18:29:44

В РК отметили День рождения Будды

Photo : YONHAP News

8 мая во всех буддистских храмах, в том числе, в главном храме южнокорейских буддистов Чогеса в Сеуле, прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню рождения Будды. В этот день Будде исполнилось 2566 лет. В мероприятии в храме Чогеса приняли участие духовный лидер крупнейшего в РК буддийского ордена Чогечжон монах Сонпха, управляющий орденом монах Вонхэн, представители других религиозных конфессий и правительства. На церемонии с поздравительной речью выступил избранный президент РК Юн Сок Ёль. Он сказал, что перед страной стоят многочисленные проблемы. «Новое правительство приложит усилия, чтобы все граждане страны смогли сделать новый рывок вперёд и жили благополучно», - сказал Юн Сок Ёль. Монах Вонхэн в своей торжественной речи сказал, что руководство страны должно стремиться к сплочению народа в духе взаимного уважения и согласия. Монах Сонпха в своей речи отметил, чтобы люди не терялись в трёх ядах – жадности, гневе и глупости, а освещали мир добродетелями Шакьямуни. Президент РК Мун Чжэ выразил благодарность буддистам, которые внесли вклад в борьбу с пандемией коронавируса.
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