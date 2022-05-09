Мун Чжэ Ин призвал новое правительство развивать достижения предшественников

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Правительство нового президента Юн Сок Ёля должно «продолжить успешную историю страны, унаследовав и развивая накопленные достижения предыдущих правительств». Об этом Мун Чжэ Ин заявил 9 мая, в последний день работы на посту президента, в обращении к сотрудникам своей администрации. «Я сбросил с себя тяжёлое бремя президентских обязанностей, возвращаюсь к жизни обычного гражданина и молюсь за счастье всех людей»,- отметил Мун Чжэ Ин. Он призвал ликвидировать политические разногласия, поскольку «объединение сердец людей важнее всего остального». В 10-минутной речи были перечислены основные достижения уходящего правительства, в том числе, противоэпидемические меры, которые позволили взять под контроль COVID-19, восстановление экономики после пандемии и инициатива по достижению углеродной нейтральности. Мун Чжэ Ин поблагодарил людей за помощь правительству в достижении успехов. Коснувшись межкорейских отношений, он выразил надежду на то, что Юг и Север возобновят диалог, продолжат усилия по денуклеаризации и установлению мира, поскольку мир является условием процветания корейского народа. Он напомнил, что в 2017 году превратил «военный кризис на Корейском полуострове» в «фазу диалога», и это породило надежды на мир и процветание.