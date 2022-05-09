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Экономика

KDI: Риски падения южнокорейской экономики увеличиваются

Write: 2022-05-09 12:16:28Update: 2022-05-09 13:06:16

KDI: Риски падения южнокорейской экономики увеличиваются

Photo : YONHAP News

Несмотря на умеренное восстановление, южнокорейская экономика сталкивается с растущими рисками падения, поскольку ухудшение внешних условий сдерживает инвестиции и экспорт. Об этом говорится в ежемесячном экономическом отчёте Корейского института развития (KDI), опубликованном 9 мая. В середине апреля в РК были отменены  большинство антивирусных ограничений, включая ограничения на число участников личных встреч, в рамках усилий по возвращению к обычной повседневной жизни. Однако сбои в глобальной цепочке поставок и рост стоимости сырья  нанесли удар по инвестициям в строительство и производственные мощности, а карантин в Китае из-за COVID-19 ещё больше ухудшил внешние условия. Южнокорейский экспорт увеличился в апреле на 12,6% по сравнению с прошлым годом, но рост цен на энергоносители привёл к увеличению импорта на 18,6%, что вызвало дефицит торгового баланса в размере 2 млрд 660 млн долларов. В отчёте говорится, что повышенная волатильность на финансовых рынках, вызванная ускорением повышения ставок Федеральной резервной системы США, также увеличивает риски падения южнокорейской экономики. 
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