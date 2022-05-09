Госдепартамент США: Север может провести ядерные испытания в мае

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Северная Корея может провести ядерные испытания до конца мая. Об этом заявила 6 мая представитель госдепартамента США Джалина Портер, сославшись на неоднократные подтверждения активной работы по восстановлению ядерного полигона в Пхунгери. Если испытания действительно состоятся, они станут для Северной Кореи седьмыми по счёту,- напомнила Джалина Портер. Ранее сообщалось, что на ядерном полигоне в Пхунгери ведутся работы по восстановлению одного из туннелей, которые были взорваны в 2018 году. По уточнённым данным, Север восстанавливает третий туннель в гористой местности в северо-восточной части полигона. Первый и второй туннели, в которых проводились ядерные испытания, восстановить достаточно сложно, в то время как третий и четвёртый туннели будут пригодны для использования после незначительных восстановительных работ. Пхунгери был местом проведения всех шести ядерных испытаний Пхеньяна, последнее из которых состоялось в сентябре 2017 года. Ранее Лидер КНДР Ким Чон Ын заявил, что страна будет продолжать наращивать свой ядерный потенциал, а также использовать его для упреждающего смягчения агрессии. США поделились имеющейся информацией с союзниками и партнёрами, работая в тесной координации с ними,- сказала представитель госдепартамента. Визит президента США Джо Байдена в РК и Японию с 20 по 24 мая призван продемонстрировать приверженность Вашингтона защите союзников,- добавила Джалина Портер.