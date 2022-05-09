Северокорейские СМИ не сообщают о запуске БРПЛ

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Агентство ЦТАК и другие государственные СМИ Северной Кореи хранят молчание по поводу запуска баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), осуществлённого 7 мая. Агентство ЦТАК обычно начинает свой утренний цикл новостей с сообщений о важных событиях, произошедших накануне, таких как деятельность лидера страны Ким Чон Ына или крупные испытания оружия. Однако ни 8, ни 9 мая ЦТАК не упомянул о запуске БРПЛ, который, по данным южнокорейских военных, был произведён в море недалеко от верфи Синпхо, где строятся подводные лодки. Это был 15-й с начала года и второй за последнюю неделю запуск северокорейской ракеты. По данным источников, БРПЛ была запущена с той же подводной лодки, что и 19 октября прошлого года. Тогда в результате запуска ракеты возникли проблемы с двигателем, и лодку пришлось буксировать к причалу верфи Синпхо, поскольку она была не в состоянии двигаться самостоятельно. Северокорейские военные имеют на вооружении единственный тип подводной лодки, с которой можно запускать ракеты. Это лодка «Корэ» водоизмещением около 2 тысяч тонн и длиной 67 метров. О предыдущем запуске ракеты, имевшем место 4 мая, Северная Корея тоже не сообщала. Это породило слухи о том, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты оказался неудачным, хотя никаких взрывов в воздухе зафиксировано не было. Между тем, северокорейский пропагандистский сайт «Мэари» подверг критике план нового президента РК Юн Сок Ёля по укреплению обороны страны от ядерной и ракетной угроз Севера. Это «бесполезные вещи перед лицом по-настоящему могучей силы»,- говорится в сообщении.