Юн Сок Ёль вступил в должность президента РК

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В полночь 10 мая Юн Сок Ёль, победивший 9 марта на президентских выборах, приступил к обязанностям главы государства и верховного главнокомандующего вооружёнными силами. Находясь в подземном бункере под бывшим зданием министерства обороны в сеульском муниципальном округе Ёнсан-гу, куда переместилась президентская администрация, он заслушал доклад объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК. В бункере, который используется также для заседаний Совета национальной безопасности при президенте, оборудован национальный центр управления кризисными ситуациями. Предшественники Юн Сок Ёля на посту президента - Пак Кын Хе и Мун Чжэ Ин - заслушивали доклады в своих частных резиденциях, а Ли Мён Бак – в офисе комиссии по приёму президентских полномочий. Эксперты полагают, что новый глава государства хочет снять опасения граждан страны по вопросу безопасности в период смены власти. Они вызваны спорным решением о переносе резиденции президента в здание министерства обороны. Вступление Юн Сок Ёля в должность президента страны символизировали также удары в буддийский колокол Посингак в столичном муниципальном округе Чонно-гу в полночь 10 мая. В 11 часов утра на площади перед зданием Национального собрания состоится церемония инаугурации нового президента, после которой он встретится с зарубежными представителями.