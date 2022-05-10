Юн Сок Ёль: Власть в стране будет возвращена народу

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Власть в стране, которая будет развиваться на основе ценностей демократии и принципов рыночной экономики, вернётся народу. Об этом заявил новый президент РК Юн Сок Ёль, выступая 10 мая с речью на церемонии инаугурации. Новый глава государства отметил, что мир столкнулся с серьёзными трудностями в лице пандемии, изменений климата, кризисов продовольствия и энергоресурсов, а также политических конфликтов. Для того, чтобы решить внешние и внутренние проблемы, стране необходимо вновь обрести свободу, которая является всеобщей ценностью, предназначенной для всех, а не для узкого круга. Юн Сок Ёль подчеркнул, что государство должно гарантировать народу определённый уровень достатка, равный доступ к образованию и культурному развитию. Он напомнил о важности интеллектуального и рационального подхода к решению насущных проблем, указав, что навязывание чужого мнения силовыми методами и отсутствие объективности ставят под удар ценности демократии. Юн Сок Ёль отметил также, что поляризация общества и социальные противоречия мешают развитию страны. Решать такие проблемы нужно, сделав новый рывок и обеспечив быстрый рост за счёт развития науки, технологий и инноваций. Коснувшись северокорейской проблемы, он пообещал возобновить диалог с Пхеньяном. Юн Сок Ёль пообещал также подготовить план развития северокорейской экономики и повышения уровня жизни северян путём сотрудничества с мировым сообществом, которое станет возможным в случае отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Помимо этого, президент заявил, что РК должна играть более активную роль в защите и продвижении свободы и прав человека в мире. Он пообещал вместе с народом создать страну, которую будут уважать в мире, и власть в которой будет принадлежать народу. В основе этих преобразований такие ценности как свобода, права человека, справедливость и единство.