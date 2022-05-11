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Политика

РК и Япония обсуждают нормализацию отношений

Write: 2022-05-10 12:12:32Update: 2022-05-10 12:23:45

РК и Япония обсуждают нормализацию отношений

Photo : YONHAP News

Кандидат на должность министра иностранных дел в новой южнокорейской администрации Пак Чин встретился 9 мая в Сеуле с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, обозначив единую точку зрения о необходимости скорейшей нормализации отношений двух стран, учитывая сложную политическую ситуацию в регионе и в мире в целом. Они сошлись во мнении о важности тесного сотрудничества РК, США и Японии. Стороны договорились активизировать сотрудничество внешнеполитических ведомств двух стран для решения актуальных задач. Известно, что президент РК Юн Сок Ёль стремится строить двусторонние отношения на основе совместной декларации от 8 октября 1998 года, направленной на развитие нового партнёрства двух стран. Между тем, японская сторона настаивает на соблюдении Базового договора об отношениях между Японией и Кореей 1965 года, а также договорённостей от 2015 года по разрешению конфликта вокруг жертв сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. 
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