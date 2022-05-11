В РК замедлилось сокращение числа новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

9 мая в РК произошёл резкий рост числа новых случаев COVID-19, что объясняется увеличением количества тестов после длительных выходных в конце прошлой недели. Карантинные власти отмечают рост темпов заражения среди представителей возрастной категории от 10 до 29 лет. Это может быть связано с повышенной активностью молодёжи. Эксперты отмечают, что в настоящий момент наблюдается замедление темпов сокращения числа заражённых. Не исключается вероятность небольшого роста в ближайшее время. Между тем, с началом работы администрации нового президента Юн Сок Ёля ожидаются изменения в системе противодействия коронавирусу. Новое правительство намерено работать над восстановлением нормальной жизни, основываясь на научном подходе. В соответствии с ним, не будут вводиться масштабные меры ограничения работы частного бизнеса и социального дистанцирования даже в случае новой волны заражений. Карантинные меры будут носить точечный и выборочный характер. Между тем, новому правительству предстоит определить рамки новых карантинных правил. При прежнем правительстве обсуждалась возможность отмены семидневного карантина для заражённых с 23 мая. Каким будет решение новой власти, неизвестно.