Председатель КНР пригласил нового президента РК посетить Пекин

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Председатель КНР Си Цзиньпин приглашает нового президента РК Юн Сок Ёля посетить Пекин в удобное для обеих сторон время. Об этом говорится в письме китайского лидера, которое передал Юн Сок Ёлю заместитель председателя КНР Ван Цишань в ходе личной встречи, состоявшейся 10 мая. Юн Сок Ёль приветствовал визит китайской делегации в Сеул для участия в его инаугурации и выразил благодарность Си Цзиньпину за письмо. РК и Китай поддерживают дружественные соседские отношения, являясь важными политическими и экономическими партнёрами,- отметил Ван Цишань. Он призвал нового президента РК приложить усилия для того, чтобы эти отношения развивались и вышли на более высокий уровень. В свою очередь, южнокорейский лидер пригласил председателя КНР посетить Сеул. «Мы ждём начала новой эры сотрудничества между двумя странами»,- добавил он. Участники встречи затронули такие вопросы как укрепление стратегических связей между РК и Китаем, углубление сотрудничества на практическом уровне, тесная координация по проблемам Корейского полуострова.