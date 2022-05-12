12 мая Юн Сок Ёль впервые проведёт заседание кабинета министров

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12 мая состоится первое заседание кабинета министров под председательством нового президента РК Юн Сок Ёля. На нём будет обсуждаться законопроект о дополнительном бюджете, предназначенном для выплаты компенсаций малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии COVID-19. Для того, чтобы провести заседание кабинета министров, на нём должны присутствовать более половины из 20 его членов. Решение считается принятым, если за него проголосуют более чем 2/3 присутствующих. Семь министров были назначены ранее. В первой половине дня Юн Сок Ёль утвердил Пак Чина в должности министра иностранных дел, а Ли Сан Мина – в должности министра административного управления и безопасности. Девять министров, назначенных новым президентом, глава правительства и сам президент позволят обеспечить необходимое большинство для проведения заседания. Если законопроект о дополнительном бюджете будет одобрен, 13 мая его направят в Национальное собрание.