Ким Бу Гём ушёл с поста премьер-министра РК

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12 мая Ким Бу Гём, который был последним главой правительства при администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина, ушёл в отставку, заявив о завершении политической карьеры. Он поблагодарил народ за предоставленную ему возможность поработать в интересах южнокорейского общества. Он также поблагодарил сотрудников своей канцелярии, высоко оценив их вклад в преодоление трудностей, связанных с последствиями пандемии коронавируса. Ким Бу Гём отметил важность единства народа, заявив, что в разделённом обществе нет места истинным ценностям демократии. Общество не может быть счастливым и стабильным в условиях поляризации по уровню дохода, приемлемого уровня жизни только в столичном регионе, когда чрезмерная конкуренция воспринимается в качестве эталона справедливости. Ким Бу Гём назвал эти факторы угрозой для общества. Он подчеркнул, что диалог, принципы сосуществования и взаимопомощи являются базовыми ценностями демократии, в которых нуждается современное южнокорейское общество.