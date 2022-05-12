СБ ООН обсудил ракетные пуски Пхеньяна, но не принял никакого документа

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11 мая Совет Безопасности ООН провёл экстренное заседание для обсуждения недавних пусков ракет Северной Кореи, но не смог принять никакого документа из-за противодействия со стороны Китая и России. Как заявила посол США в ООН Линда Томас Гринфилд, предпринимаемая Пхеньяном кампания пусков баллистических ракет угрожает соседним странам, поэтому необходимо реагировать на его «противоправное поведение». Она напомнила, что в этом году Пхеньян запустил 17 ракет, в том числе, как минимум три межконтинентальные баллистические ракеты. В свою очередь, представители Китая и России обвинили США в том, что они не ответили взаимностью на шаги по денуклеаризации, предпринятые Севером, имея в виду демонтаж ядерного объекта в Пхунгери в 2018 году. Линда Томас Гринфилд по этому поводу заявила, что Китай и Россия четыре года блокировали все попытки ввести или ужесточить санкции в отношении Северной Кореи, «обеспечив её незаконные действия».