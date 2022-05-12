Правительство РК утвердило второй дополнительный бюджет

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Правительство РК утвердило 12 мая на своём заседании второй с начала года дополнительный бюджет объёмом 59 трлн 400 млрд вон (46 млрд 150 млн долларов). Из них 36 трлн 400 млрд вон (28 млрд 300 млн долларов) будут направлены на поддержку индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, реализацию мер по стабилизации потребительских цен. Второй дополнительный бюджет оказался гораздо больше первого, принятого при администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина. Он составил 16 трлн 900 млрд вон (13 млрд 100 млн долларов). Правительство не планирует выпускать дополнительные казначейские облигации для финансирования дополнительного бюджета. Средства будут взяты из сверхплановых налоговых поступлений, других свободных фондов и за счёт сокращения государственных расходов. 13 мая законопроект направят в Национальное собрание. Это самый большой в истории страны дополнительный бюджет.