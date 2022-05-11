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12 мая Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря из района аэродрома Сунан в окрестностях Пхеньяна. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, о запусках стало известно в 18:29. Ракеты пролетели порядка 360 км, достигнув максимальной высоты 90 км. Разведывательные органы РК и США пытаются выяснить подробности запуска. Предполагается, что были испытаны реактивные системы залпового огня, которые на Севере называют сверхбольшими, поскольку ракеты запускались с интервалом около 20 секунд. Председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Вон Ин Чхоль и командующий объединёнными вооружёнными силами РК и США генерал Пол Лакамера в ходе телефонного разговора обменялись взглядами на сложившуюся ситуацию и подтвердили готовность укрепить совместную оборону. Совет национальной безопасности при президенте РК провёл экстренное заседание. Его участники «решительно осудили» действия Северной Кореи как явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, угрозу миру и безопасности в регионе. Это был 16-й по счёту с начала текущего года запуск северокорейских ракет. Примечательно, что если прежде в подобных случаях военные РК сначала сообщали о запуске неопознанного снаряда, то в данном случае было сразу заявлено о запуске баллистических ракет. Возможно, это связано с жёсткой позицией правительства Юн Сок Ёля в отношении северокорейских провокаций.