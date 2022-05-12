РК и США выразили озабоченность действиями Северной Кореи

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12 мая начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Ким Сон Хван и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор, в ходе которого выразили «серьёзную обеспокоенность» действиями Северной Кореи. Они договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества двух стран в решении северокорейских проблем,-говорится в сообщении администрации южнокорейского президента. Участники разговора отметили, что пуски Пхеньяном баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, подтвердив необходимость полной денуклеаризации Корейского полуострова. Стороны затронули предстоящий визит президента США Джо Байдена в Сеул, который станет «важным поворотным моментом» для укрепления всеобъемлющего стратегического союза между двумя странами. Это был первый контакт сторон после вступления в должность нового президента РК Юн Сок Ёля.