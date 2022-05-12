Правительство РК обеспокоено состоянием глобальной экономики

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В последнее время в РК наблюдается восстановление рынка труда и частичное улучшение потребительской активности. Однако в связи с ситуацией в Украине и сбоями в глобальных цепочках поставок есть опасения о замедлении темпов восстановления экспорта и снижении инвестиционной активности. Кроме того, сохраняется высокая инфляция. Такую оценку представили 13 мая в министерстве планирования и финансов. В соответствующем докладе говорится, что в апреле объём экспорта вырос на 12.6%. Однако темпы его роста сократились по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель составлял 18,2%. Объём промышленного производства вырос на 1,5%. Инвестиции в строительство сократились на 0,3%. Розничные продажи снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Но в правительстве считают, что отмена мер социального дистанцирования смягчит факторы сдерживания потребления. В апреле потребительские цены выросли на 4,8% в годовом исчислении. Это самый большой рост с октября 2008 года. Высокая инфляция наблюдается по всему миру. Растёт риск спада глобальной экономики и дестабилизации международного финансового рынка в связи с локдауном крупных городов Китая и изменением кредитно-денежной политики в крупнейших странах. Поэтому власти намерены сосредоточиться на мерах по стабилизации условий жизни населения.