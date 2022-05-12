Поддержка партии Сила народа - максимальная с 2014 года

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Уровень поддержки нынешней правящей партии Сила народа вырос на 5% по сравнению с предыдущей неделей, составив 45%. Это самый высокий показатель с ноября 2014 года. Такими стали результаты опроса, проведённого агентством Gallup Korea в период с 10 по 12 мая среди тысячи взрослых южнокорейцев. Поддержка Демократической партии Тобуро снизилась за тот же период на 10%, составив 31%. Эксперты напомнили, что подобный резкий рост поддержки новой правящей партии и снижение показателя её предшественника наблюдалось пять лет назад, сразу после смены правительства. 52% респондентов считают, что президент Юн Сок Ёль хорошо справляется со своими обязанностями. Противоположного мнения придерживаются 37%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте центральной избирательной комиссии.