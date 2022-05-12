Сеул готов оказать гуманитарную помощь Пхеньяну

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Министр иностранных дел РК Пак Чин осудил северокорейские ракетные пуски, призвав Пхеньян прекратить усиление напряжённости на Корейском полуострове. В ходе состоявшейся 13 мая встречи с журналистами он указал, что правительство должно рассмотреть возможность оказания гуманитарной помощи Северу, учитывая начало распространения там коронавируса. Аналогичную позицию выразил представитель министерства по делам воссоединения Чха Док Чхоль. В ходе брифинга он заявил, что южнокорейское правительство готово в любой момент инициировать межкорейское сотрудничество в сфере здравоохранения и оказать помощь северокорейцам. Однако пока каких-либо конкретных действий в этом направлении не предпринимается. Между тем, президент РК Юн Сок Ёль принял решение предоставить Северу медикаменты и вакцины от коронавируса. Об этом сообщила представитель президентской администрации Кан Ин Сон. По её словам, конкретный формат оказания помощи будет определён совместно с КНДР.