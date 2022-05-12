Влияние специальных экономических мер России на РК будет ограниченным

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12 мая правительство Росси обнародовало список зарубежных юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в ответ на недружественные действия ряда зарубежных стран и организаций. Как сообщили 13 мая в министерстве промышленности, торговли и энергетики, прямое влияние данных мер на РК будет носить ограниченный характер поскольку южнокорейские компании в список не входят. Специальные экономические меры, принятые Россией, вступили в силу с 3 мая. В вышеуказанный перечень вошла 31 компания из Германии, Великобритании, Франции и ряда других европейских стран, а также из США и Сингапура. В министерстве отметили, что российские меры нацелены на ограничение экспорта природного газа. Корейская газовая корпорация не имеет контактов с вышеуказанными компаниями. По состоянию на прошлый год, зависимость РК от поставок газа из России составляла 6%. Учитывая обострение ситуации на мировом рынке, цены на газ, вероятно, будут расти. Поэтому в министерстве намерены предпринять все возможные меры для обеспечения страны газом в необходимых объёмах.