KEPCO фиксирует операционные убытки

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В первом квартале этого года Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) зафиксировала операционные убытки в размере 7 трлн 786 млрд 900 млн вон (6 млрд 72 млн долларов). В прошлом году за тот же период была зарегистрирована операционная прибыль в объёме 565 млрд 600 млн долларов (441 млн долларов). Продажи в первом квартале этого года выросли на 9,1% в годовом исчислении, составив 16 трлн 454 млрд 100 млн вон (12 млрд 831 млн долларов). Причина дефицита платёжного баланса корпорации заключается в том, что расходы на топливо выросли на 92,8%, а на закупку электроэнергии - на 111,7%. Это связано с ростом мировых цен на газ и уголь. Стоимость газа выросла на 142% в годовом исчислении, а угля - на 191%. В корпорации сообщают, что при нынешних ценах на нефть и структуре операционной прибыли, которые тесно связаны, продажа электроэнергии будет постоянно увеличивать дефицит платёжного баланса. В этой связи отмечается на необходимость нормализации тарифов на электроэнергию.