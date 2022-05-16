Лидер КНДР приказал привлечь армию к поставкам лекарств против коронавируса

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Лидер КНДР Ким Чон Ын распорядился «немедленно стабилизировать поставки медикаментов в Пхеньян с привлечением сил военно-медицинского направления Корейской народной армии». Как сообщило агентство ЦТАК, 15 мая состоялось экстренное заседание Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались меры борьбы с коронавирусом. Выступая на заседании, Ким Чон Ын выразил недовольство тем, что лекарственные средства не поставляются в аптеки должным образом, «несмотря на приказ о немедленном выпуске и своевременной поставке лекарств из государственного резерва и приказ всем аптекам перейти на круглосуточную систему работы». Лидер КНДР подверг критике прокуратуру за то, что она не осуществляет правового надзора и контроля за поставками лекарств, не исправляют «ряд негативных явлений в общегосударственном обороте и реализации лекарств».