Экспорт автомобилей из РК вырос в апреле на 12,4%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 16 мая, в апреле южнокорейские производители экспортировали 196.780 автомобилей. Это на 12,4% больше, чем за тот же период прошлого года. В стоимостном выражении автомобильный экспорт составил 4 млрд 400 млн долларов, что на 6,1% больше в годовом исчислении. Рост продаж связан с устойчивым спросом на экологически чистые автомобили, экспорт которых составил в апреле 47.953 единицы. Это на 40,2% больше, по сравнению с прошлым годом. В стоимостном выражении экспорт электромобилей составил 1 млрд 320 млн долларов, увеличившись на 42,4% в годовом исчислении. По данным министерства, на экологически чистые автомобили приходится 25,3% общего объёма южнокорейского экспорта автомобилей. В прошлом месяце в стране было произведено 306.462 автомобиля, что на 5,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Продажи на внутреннем рынке упали на 11,1% по сравнению с прошлым годом и составили 143.167 единиц.