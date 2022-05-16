Компания T'way Air откроет линию Инчхон-Сингапур

Компания T'way Air начнёт выполнять рейсы по маршруту Инчхон-Сингапур, став первым южнокорейским лоукостером, который будет обслуживать этот маршрут. Рейсы будут выполняться на самолёте A330-300 два раза в неделю, начиная с 28 мая. Об этом сообщил 16 мая представитель компании. При въезде в Сингапур полностью привитые пассажиры освобождаются от тестирования на COVID-19 и от карантина. Компания T'way Air приостановила большинство своих международных маршрутов с марта 2020 года. В преддверии роста спроса на авиаперевозки после пандемии планируется возобновить рейсы в Дананг, Бангкок и Хошимин. На вторую половину года запланировано открытие новых линий - на Гавайи, в Сидней, Монголию и Восточную Европу. В настоящее время перевозчик имеет два зафрахтованных самолёта A330-300 и 27 самолётов B737-800.