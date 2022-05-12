Перед местными выборами популярность партии Сила народа растёт

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Завершилась регистрация кандидатов на участие в местных выборах, которые пройдёт первого июня. Будут избираться главы городских и провинциальных администраций, депутаты местных законодательных собраний и руководители департаментов образования. В этой связи KBS и ряд других вещательных компаний провели опрос избирателей, чтобы выяснить их отношение к предстоящим выборам. В поддержку кандидата на пост мэра Сеула от оппозиционной Демократической партии Тобуро Сон Ён Гиля высказались 29,5% респондентов. Показатель кандидата от правящей партии Сила народа О Сэ Хуна – 49,1%. В Инчхоне разница в показателях не такая значительная. У Пак Нам Чхуна от Демократической партии Тобуро, претендующего на пост мэра города, поддержка 30,4%. Ю Чжон Бока от партии Сила народа, в прошлом занимавшего этот пост, поддерживают 37,5% опрошенных. Отмечается, что отрыв кандидата от правящих сил увеличивается. Между тем, не столь однозначной является ситуация по кандидатам на пост губернатора провинции Кёнгидо. Поддержка Ким Дон Ёна от оппозиционных сил - 37,3%, Ким Ын Хе от правящей партии - 36,1%. В Сеуле и в столичном регионе отмечается более высокий уровень поддержки партии Сила народа, превышающий 40%. У Демократической партии Тобуро, ставшей оппозиционной после поражения на недавних президентских выборах, уровень поддержки либо снизился, либо остался прежним. Опрос проводился агентством Korea Research и двумя другими профильными организациями 14-15 мая. Погрешность при обработке данных составляет ±3,1-3,5% при уровне достоверности 95%. Подробная информация – на сайтах Центризбиркома и телерадиокомпании KBS.