Главы МИД РК и КНР обсудили вопросы сотрудничества

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16 мая министры иностранных дел РК и Китая - Пак Чин и Ван И - провели переговоры в режиме видеоконференции. Они обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Корейском полуострове и в мире, а также региональные вопросы. Ван И поздравил Пак Чина с назначением на пост главы МИД РК, выразив надежду на сохранение тесного сотрудничества в развитии двусторонних отношений. Пак Чин в ответ заявил, что РК стремится проводить внешнюю политику, основанную на общих региональных ценностях, преследуя цель внести вклад во всеобщее процветание, мир и свободу. Упомянув о том, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, Пак Чин выразил надежду на их развитие на основе взаимного уважения и сотрудничества. Он предложил расширять обмены на разных уровнях, продвигая взаимодействие в экономике, здравоохранении, противодействии изменению климата, культуре и других сферах. Пак Чин отметил важность укрепления сотрудничества в поддержании стабильной ситуации на Корейском полуострове. Ван И поддержал это предложение. Пак Чин назвал неприемлемыми действия Пхеньяна по наращиванию своего ракетного и ядерного потенциала. Он призвал Китай играть конструктивную роль в сдерживании Севера.