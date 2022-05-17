Продажи крупных компаний РК впервые превысили 700 трлн вон

В первом квартале этого года продажи компаний, входящих в число пятисот крупнейших бизнес-структур РК, впервые превысили 700 трлн вон. По данным агентства CEO Score, представленным 17 мая, показатель 344-х компаний составил 793 трлн 5 млрд 500 млн вон (620 млрд долларов). Это на 19,8% больше, чем за тот же период предыдущего года. На первом месте по объёму продаж сфера информационно-коммуникационных технологий - 143 трлн 362 млрд 200 млн вон (112 млрд долларов). Далее следуют нефтехимическая область, автомобилестроение, страхование, ценные бумаги, госкомпании и банки. В 18-ти из 20-ти обозреваемых отраслей отмечен рост показателей. Наибольший прирост зафиксирован в нефтехимической отрасли (41,1%) и сфере информационно-коммуникационных технологий (18,3%). Снижение отмечено в сферах судостроения, машиностроения и коммуникаций. Общий объём операционной прибыли вышеуказанных компаний вырос на 5,4%, составив 62 трлн 326 млрд 600 млн вон (48 млрд 760 млн долларов).