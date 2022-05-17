Глава делегации РК встретился с президентом ОАЭ

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16 мая депутат Национального собрания РК Чан Чжэ Вон, который возглавляет южнокорейскую правительственную делегацию на похоронах шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, правившего Объединёнными Арабскими Эмиратами с 2004 года, встретился с новым президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Выразив соболезнования в связи со смертью президента, он передал новому главе ОАЭ приглашение посетить Сеул. Чан Чжэ Вон отметил, что двусторонние отношения достигли уровня особого стратегического партнёрства. Он добавил, что президент РК Юн Сок Ёль надеется на дальнейшее повышение уровня двусторонних отношений. Глава южнокорейской делегации передал шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну послание Юн Сок Ёля с поздравлениями с избранием на пост главы государства. Новый президент ОАЭ подчеркнул важность отношений с РК, поблагодарив Юн Сок Ёля за поздравления и выразил надежду на скорую встречу с южнокорейским лидером.