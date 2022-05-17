В РК выявлены заражённые новыми подвидами Омикрон-штамма

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По данным карантинных властей РК, стабильное снижение показателей распространения коронавируса наблюдается в течение последних восьми недель. Однако отмечается замедление темпов снижения. Одновременно сообщается, что в стране впервые выявлены заражённые подвидами Омикрон-штамма BA.4 и BA.5, которые активно распространяются в Южной Африке. BA.4 заразился один человек, BA.5 – два. Карантинные власти пытаются выяснить пути заражения. Предполагается, что эти подвиды могут быстро распространиться, но пока нет свидетельств того, что они способны увеличить количество тяжёлых больных. Власти приступают к проведению исследований на наличие антител, чтобы оценить масштабы распространения вируса и степень опасности эпидемии. Исследование будет проводиться в 17 городах и провинциях страны. 20 мая власти планируют определить сроки отмены обязательного семидневного карантина для пациентов с подтверждённым диагнозом.