В КНДР военнослужащие привлечены к доставке лекарств в аптеки

Photo : KBS News

В соответствии с личным указанием северокорейского лидера Ким Чон Ына, военнослужащие мобилизованы для доставки лекарств в аптеки Пхеньяна. 15 мая состоялось экстренное заседание Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, на котором обсуждались меры борьбы с коронавирусом. Выступая на заседании, Ким Чон Ын выразил недовольство тем, что лекарственные средства не поставляются в аптеки должным образом. Он дал указание всем аптекам перейти на круглосуточную систему работы и распорядился «немедленно стабилизировать поставки медикаментов в Пхеньян с привлечением сил военно-медицинского направления Корейской народной армии». В тот же день в министерстве обороны КНДР состоялось совещание, участникам которого были зачитаны указания Ким Чон Ына. Высшие руководители страны и вооружённых сил посетили аптеки, чтобы оценить ситуацию с поставками лекарств. Как сообщает ЦТАК, правительство принимает меры, чтобы медикаменты и своевременное лечение получали жители не только городов, но и отдалённых горных районов. По данным северокорейских СМИ, 16 мая в стране выявлены 269 тыс. человек с респираторными симптомами, шесть человек умерли. Карантинные органы сообщают, что к 16 мая в целом по стране зарегистрированы 1 млн 483 тыс. человек с респираторными симптомами. 660 тыс. получают лечение, более 600 тыс. человек полностью выздоровели. Впервые о выявлении коронавируса в Северной Корее сообщили 12 мая.