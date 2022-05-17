В РК успешно испытана новая тяжёлая торпеда «Помсано»

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В РК успешно проведены испытания управляемой тяжёлой торпеды, разработанной на основе отечественных технологий. Это позволит приступить к её массовому производству. По данным Агентства по контролю за технологиями и качеством оборонной продукции, испытания состоялись 9 мая в Восточном море. На первом этапе торпеда «Помсано» была запущена с подводной лодки «Changbogo-II» водоизмещением 1.800 тонн, а затем с подлодки «Changbogo-III» водоизмещением 3.000 тонн. В обоих случаях все цели были поражены. «Помсано» - торпеда нового поколения, которая постепенно заменит торпеду «Пэксано», созданную в 2003 году. Новая торпеда имеет более высокие характеристики по скорости, наведению на цель и дальности действия. Ею будут оснащаться подводные лодки «Changbogo-II» и «Changbogo-III».