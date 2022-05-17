Корейцы продолжают работать после 60 лет

97,6% занятых южнокорейцев в возрасте старше 60 лет хотят продолжить работать в среднем до 71 года. Такими стали результаты опроса, проведённого в апреле Исследовательским центром провинции Кёнгидо среди 500 человек. Около половины заявили, что хотят работать до тех пор, пока позволяет здоровье. 38% объяснили свою позицию нуждой в деньгах. При этом 63% считают, что их производительность либо на том же уровне, либо выросла по сравнению с моментом, когда они вышли на пенсию. При выборе работы представители этой возрастной категории отдают предпочтение таким критериям, как стабильность, объём работы и длительность рабочего дня, уровень заработка. Среди трудностей, с которыми они сталкиваются, указывается на низкий заработок, физические нагрузки и дискриминацией по возрасту. В прошлом году средний размер пенсии в стране составил 1 млн 674 тыс. вон (1.311 долларов) в месяц. Это 61,2% от среднего уровня зарплат.