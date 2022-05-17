Пхеньян тратит деньги на вооружение, отказываясь от вакцин

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Отказ Пхеньяна от предлагаемых ему вакцин против COVID-19 и использование огромных денежных средств на подготовку к ядерным и ракетным испытаниям представляет собой одновременно трагедию и иронию. С таким заявлением выступил 17 мая официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, северокорейское руководство продолжает обогащаться и оказывать поддержку своим приближённым, в то время как обычные граждане страдают от коронавирусной инфекции. К сожалению, Пхеньян отказывается от помощи, предоставляемой в рамках COVAX, глобальной платформы по распространению вакцин против COVID-19. Подобные действия вызывают беспокойство у госдепартамента, поскольку могут сказаться на обычных гражданах. Вашингтон поддерживает предоставление северокорейскому народу гуманитарной помощи, в том числе, в виде вакцин против COVID-19,- подчеркнул Прайс.