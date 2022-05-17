Лидер КНДР подверг критике борьбу с распространением COVID-19

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Северокорейский лидер Ким Чон Ын подверг критике своих подчинённых за то, что они не смогли должным образом отреагировать на вспышку COVID-19 на её ранней стадии,- сообщает агентство ЦТАК. Выступая 17 мая на заседании Президиума Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, он заявил, что «незрелость и вялая реакция руководства страны полностью выявили уязвимые точки». Он добавил, что недостаточные меры привели к ухудшению ситуации в тот период, когда «время - это жизнь». Ким Чон Ын призвал «удвоить усилия» по стабилизации жизни людей и «более скрупулёзно организовать работу по обеспечению условий жизни и снабжению предметами первой необходимости». Между тем, по состоянию на вечер 17 мая, в Северной Корее зарегистрированы более 1 млн 720 тыс. человек с респираторными симптомами. 691.170 человек получают лечение, 1 млн 20 тыс. человек полностью выздоровели. Впервые о выявлении коронавируса в Северной Корее сообщили 12 мая.