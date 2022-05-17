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В Корее

Фармкомпании РК помогут Северной Корее медикаментами

Write: 2022-05-18 11:34:55Update: 2022-05-18 11:37:38

Фармкомпании РК помогут Северной Корее медикаментами

Photo : KBS News

Три южнокорейские фармацевтические компании готовы оказать помощь Северной Корее  медикаментами в сотрудничестве с официальным Сеулом.  Об этом говорится в совместном заявлении Корейской фармацевтической ассоциации, Корейской ассоциации производителей фармацевтической и биофармацевтической продукции и Корейской ассоциации дистрибьютеров фармацевтической продукции, которое опубликовано 18 мая.  Сообщается, что такое решение было принято в связи со сложной эпидемической ситуацией в Северной Корее. Как только будет готов детальный план правительства по оказанию помощи Северу, три организации передадут медикаменты, маски, дезинфицирующие средства и другие предметы первой необходимости. Ранее президент РК Юн Сок Ёль заявил о намерении предоставить Северу медикаменты в рамках помощи в борьбе с коронавирусом. 
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