Фармкомпании РК помогут Северной Корее медикаментами

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Три южнокорейские фармацевтические компании готовы оказать помощь Северной Корее медикаментами в сотрудничестве с официальным Сеулом. Об этом говорится в совместном заявлении Корейской фармацевтической ассоциации, Корейской ассоциации производителей фармацевтической и биофармацевтической продукции и Корейской ассоциации дистрибьютеров фармацевтической продукции, которое опубликовано 18 мая. Сообщается, что такое решение было принято в связи со сложной эпидемической ситуацией в Северной Корее. Как только будет готов детальный план правительства по оказанию помощи Северу, три организации передадут медикаменты, маски, дезинфицирующие средства и другие предметы первой необходимости. Ранее президент РК Юн Сок Ёль заявил о намерении предоставить Северу медикаменты в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.