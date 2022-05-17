Samsung Electronics - лучшая компания в РК по оценке критериев управления

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics - лучшая компания РК в текущем году по оценке критериев управления. Об этом говорится в докладе исследовательского центра корпоративных данных CEOSCORE. Его эксперты оценили показатели первых пятисот компаний страны по объёмам продаж за прошлый год по восьми критериям: быстрое развитие, инвестиции, конкурентоспособность, прозрачность управления, эффективность управления, создание рабочих мест, гендерное равенство, вклад в общество и защита окружающей среды. У Samsung Electronics 766,9 балла из 800 возможных. Компания третий год подряд сохраняет за собой звание лучшей в стране. На втором месте Hyundai Motor с показателем 734 балла. Тройку лидеров замкнула ИТ-компания Naver, набравшая 721 балл. Компания CEOSCORE оценивает южнокорейские компании с 2017 года.