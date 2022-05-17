KDI снизил прогноз роста экономики РК на этот год до 2,8%

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Сложная ситуация в мире оказывает влияние на южнокорейскую экономику, основой которой является экспорт. Сбои в цепочках поставок и рост цен на энергоносители увеличивают инфляцию. В этой связи эксперты ожидают снижения темпов роста отечественной экономики. В Корейском институте развития (KDI) отмечают, что, несмотря на проблему с международными поставками и последствия пандемии коронавируса, южнокорейская экономка продолжает восстанавливаться благодаря положительным экспортным показателям. Однако в первом квартале этого года потребительская активность оказалась ниже, чем ожидалось. В связи с ростом мировых цен на сырьё и повышением учётной ставки Корейский институт развития снизил прогноз роста экономики на этот год с 3% до 2,8%. Представитель института отметил, что причина такого решения заключается в повышении учётной ставки и влиянии внешних факторов на экспортную отрасль. Рост экономики в следующем году, как ожидается, составит 2,3%, что на 0,5% ниже, чем в текущем году. Сообщается, что восстановление потребительской активности продолжится, но ожидается снижение темпов роста экспорта и ухудшение показателей торгового баланса. Если проблема с поставками сырья затянется, а экономическая ситуация в Китае ухудшится, то состояние южнокорейской экономики может усугубиться. В институте полагают, что в этом году потребительские цены вырастут на 4,2%. При этом прогнозируется, что в следующем году инфляция снизится до 2,2% при условии частичной стабилизации мировых цен на нефть. Эксперты KDI рекомендуют в целях стабилизации потребительских цен повышать учётную ставку постепенно, одновременно работая над уменьшением роста госдолга и дефицита финансового баланса.