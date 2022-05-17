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Политика

Hyundai Motor инвестирует 21 трлн вон в электромобили

Write: 2022-05-18 14:36:20Update: 2022-05-18 16:12:47

Hyundai Motor инвестирует 21 трлн вон в электромобили

Photo : YONHAP News

Компания Hyundai Motor к 2030 году инвестирует 21 трлн вон (16,5 млрд долларов) в разработку электромобилей. Такое решение было принято в целях развития производства электромобилей внутри страны и укрепления роли компании в качестве лидера инноваций в области автомобилей будущего. 21 трлн вон направят на повышение производственных мощностей электромобилей, диверсификацию линейки продукции, производство запчастей, разработку новых технологий и другие цели. По прогнозам, в этом году Hyundai Motor произведёт более 350 тыс. электромобилей. К 2030 году данный показатель планируется увеличить до 1 млн 444 тыс. В общем Hyundai Motor и Kia намерены к указанному сроку достичь годового объёма производства электромобилей в 3 млн 230 тыс. 45% из них будут производиться внутри страны. В этой связи Kia построит в городе Хвасоне провинции Кёнгидо завод по производству специализированных электромобилей PBV. Его мощность составит 150 тыс. единиц в год.
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